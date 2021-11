C’è stata partita solo per un tempo tra Rosta e Giaveno, un derby che da anni non era così sbilanciato a favore dei biancorossi. Un divario sensibile a fine partita nel punteggio (81-44), ma anche sotto l’aspetto tecnico. E non poteva essere altrimenti, visti i differenti potenziali delle due squadre...

tutto su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021