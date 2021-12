Missione tricolore: Collegno e Sangano pronte alla sfida

Conto alla rovescia per il grande appuntamento nazionale del Campionato italiano di twirling in programma al PalaPrometeo di Ancona il 18 e 19 dicembre, valido come selezione per l’European Cup. Sports Club Sangano ed Ever Green Twirling Collegno si sono ‘scaldate’ domenica scorsa a Cantalupa nella seconda gara interregionale Piemonte/Liguria di specialità tecniche e puntano forte sul prossimo appuntamento, forti di risultati molto incoraggianti...

