Serie D: Atlavir e Beinaschese, operazione terzo posto

L'Atlavir batte un Grugliasco in crisi di risultati e risale in classifica, proprio come la Beinaschese: le due squadre gialloblù ora puntano al terzo posto e alla zona playoffs. Week-end da risultati caldi. In Promozione maschile grande sorpresa a Giaveno, dove l'ultima in classifica si sblocca battendo la capolista Cavagnolo. In Promozione femminile l'Avigliana fa suo il supermatch in vetta contro il Conte Verde Rivoli...

tutto su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021