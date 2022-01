Il Covid congela la ripresa dello sport: altri dieci giorni di ‘vacanza’

Congelato dalla variante Omicron, lo sport si gode il prolungamento di due settimane delle vacanze invernali. Se tutto andrà per il verso giusto, nei palazzetti e sui campi di pallone si tornerà a giocare nel week-end del 22-23 gennaio. Nel frattempo è stato proposto un nuovo protocollo per il cosiddetto “return to play”, ovvero la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid: non sarà più necessario attendere 30 giorni per tornare in campo, ma soltanto 7...

