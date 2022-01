Il primo cross dell'anno si colora di rosso

Nell’11° Cross Reale, primo appuntamento importante per le campestri in provincia di Torino e molto ben organizzato dall’Atletica Venaria, bellissimi piazzamenti per molte squadre della zona, a cominciare dall’Atletica Susa Adriano Aschieris, che ha ottenuto a sorpresa un bel successo nella classifica a squadre senior, e per l'Atletica Rivoli, in vetta alle classifiche giovanili...

tutto su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022