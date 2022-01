L’anno del Mondiale a Torino: chi sono gli azzurri che sognano l’oro

La Fitw (Federazione italiana twirling) si è aggiudicata l’organizzazione del 35° Campionato del mondo, in programma a Torino dal 4 al 7 agosto. E oltre a preparare un calendario ricco di eventi che porteranno in vetrina questo sport a Torino, ha allestito il Team Italia, ovvero la squadra azzurra per la quale sono stati selezionati atleti e atlete di alto livello provenienti da Piemonte, Lombardia e Sicilia...

tutto su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022