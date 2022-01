Contrordine: si torna in campo a metà febbraio

Ultimora dal Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti: tutti i campionati di calcio dalla Promozione alla Terza Categoria e dall'Under 19 all'Under 14 riprenderanno (con i recuperi) nel week-end del 12-13 febbraio anziché in quello del 29-30 gennaio. Slitta dunque il match tra Caselette e Collegno Paradiso (Prima Categoria girone D) in programma domenica 23 gennaio. Un rinvio ulteriore, quello dei campionati, stabilito per permettere alle società di avere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative riguardanti il Return To Play, ancora in via di definizione. Il Piemonte si è dunque allineato alla Lombardia, che già la scorsa settimana aveva adottato questa linea.