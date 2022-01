Il basket prova a rompere il digiuno

È il basket il primo sport a rompere il digiuno. Nel week-end tornano in campo un po' tutti, dalla Serie C Gold (ma è saltato il match tra Collegno e Kolbe, in programma sabato 29) all'Under 14 (Collegno-Condove al PalaCollegno sabato 29, ore 14, si dovrebbe invece giocare). In campo anche Under 17, Under 19 e Promozione. In questo campionato, girone C, la capolista Rosta viaggia a Ivrea in casa dell'Eporedia Bricks, ottava in classifica. Salta invece Leinì-Condove. Altri match sono a rischio. In Serie D il girone B è stato ricalendarizzato. La quarta di ritorno è stata infilata in blocco a mercoledì 2 febbraio, praticamente un turno infrasettimanale. Un turno nel quale spicca il derby Atlavir-Beinaschese (a Rivalta, palestra Calvino ore 21). Nella giornata di venerdì 28 probabili nuove disposizioni della Federazione in base alle richieste dei club.