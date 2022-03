C'era una volta una matricola: Pianezza terzo in classifica

Il Pianezza di Luigi Piacenza, cinque vittorie nelle ultime cinque partite e alle porte la supersfida contro la capolista Canelli, smette i panni della matricola e si iscrive definitivamente al concorso per grandi squadre, quello che prevede l’appendice più interessante ed emozionante della stagione: i play-offs per la Serie C...

tutto su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022