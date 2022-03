Isil Almese, che soddisfazioni dal gruppo Under 16

Week-end da incorniciare per il gruppo Under 16 dell'Isil Almese. Venerdì l’UnipolGlass di 1ª Divisione Arancio guidato da Chiara Musso ha bruciato la concorrenza per il podio della Stella Rivoli con una bella vittoria. Domenica invece le ragazze di Xochitl Valderrama hanno superato i quarti di finale Under 16 entrando tra le migliori quattro squadre della provincia di Torino...

tutto su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022