L'Uovo d'Oro in discesa contro i cambiamenti climatici

Domani e domenica torna l’Uovo d’Oro, classica gara giovanile di fine stagione che, dopo due anni di sospensione causa pandemia, arriva alla 39ª edizione. Ma invece che sulle piste innevate di Sestriere, gli organizzatori quest’anno hanno deciso, lanciando un bellissimo messaggio contro i cambiamenti climatici, di fare correre i piccoli atleti su pendii privi di neve. Pronte centinaia di paia di sci d’erba da far calzare ai protagonisti dell’edizione 2022, che entrerà senza dubbio nella storia (sperando peraltro che non diventi una consuetudine). Domani slalom gigante per Ragazzi e Allievi (2006-2009) a Mattie, sulle discese in erba dove a Pasquetta si gioca al gioco del ferro. Domenica Cuccioli, Baby e Super Baby (2010-2015) al Colle del Lys. Verranno allestiti più tracciati e i concorrenti scenderanno contemporaneamente, ognuno su un percorso idoneo all’età. Come da tradizione, al termine tutti i partecipanti riceveranno un uovo di cioccolato.