Tutti in piedi per il Bzz Piossasco targato Idrizi Elettric (Prima Divisione Azzurra) e per il Susa/Condove (Prima Divisione Arancio). Le giallonere chiudono la regular season con 18 vittorie su 18, le valsusine con 16 su 16. Squadroni che nella seconda parte di stagione, i playoffs, cercheranno il salto di categoria in Serie D...

tutto su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022