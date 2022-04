Cadono le Invincibili di Condove, vincono Almese e Piossasco

Partenza lanciata del Bzz Piossasco nei playoffs per la Serie D. L’asticella si alza, ma le giallonere di Maurizio Bruno non si impressionano e, vincendo per 3-0 contro il San Paolo Volley (unica partita in trasferta delle tre previste nel girone) allungano a 19 la striscia di vittorie consecutive da inizio stagione. Cosa che non è riuscita all’altra super-squadra imbattuta in prima Divisione, il Susa/Condove...

