Domenica da urlo in via Migliarone. Sul campo principale l'Alpignano di Promozione batte la capolista Ivrea e si prende il terzo posto in classifica, a 2 punti dalla vetta. Sul campo B l'Atletico Alpignano vince il big match di Seconda Categoria contro l'Olympic Collegno: da 0-1 a 2-1 nella ripresa...

tutto su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022