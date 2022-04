Aria di Mondiale. Saranno sette gli azzurri dello Sports Club Sangano

Martedì scorso sera a Torino sulla Mole antonelliana è apparsa la scritta: “Turin 2022 3-7 Agosto Baton Twirling World Championship -100”, per annunciare il mega-conto alla rovescia dei Mondiali che si svolgeranno in Italia. Un bello spot per questo sport che nella zona del Torinese è sempre ben rappresentato dallo Sports Club Sangano...

tutto su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022