Promozione: notte fantastica per Union, Pianezza e Alpignano

Alpignano secondo in classifica, Union BB Vallesusa e Pianezza a suon di gol nella corsa anti-playout: è stato un mercoledì da leoni per queste squadre nel turno infrasettimanale di mercoledì 27 aprile in Promozione Girone B.

L’Alpignano non si ferma più. Con la 16ª vittoria stagionale i biancazzurri di Roberto Berta scalano ancora la classifica, che ha visto il sorpasso in vetta: ora al comando c’è il Sanmauro, marcato dall’Alpignano. L’Ivrea scivola al terzo posto. Sei giornate alla fine. Può succedere di tutto. Alpignano trascinato ancora una volta da Mattia Viano (doppietta). Poi reti giovani di Trombin, Pinna e Mastrapasqua. Domenica altro match-chiave contro un Volpiano in salute e che sta dando l’assalto alla zona playoffs.

Una zona dalla quale è uscito il Lascaris, travolto dall’Union BB Vallesusa: 4-0, in gol Pereno, Aimasso (2) e Casasanta. Contro un Lascaris a corto di uomini d’esperienza, l’Union fa valere sprint e determinazione: le chiavi giuste per la squadra di Silvio Foch, che ora punta ad entrare nella Terra di Mezzo dove la salvezza è garantita.

Nella fascia playout non poteva sbagliare il Pianezza. E non ha sbagliato. Nella stagione più assurda, il 5-1 al Caselle può essere la svolta. Sono tutte finali, la prima è andata: tripletta di Messineo, doppietta di Cestone. I gol nel sangue. Domenica match contro l’ultima in classifica: niente scherzi, quota 30 è d’obbligo. Anche perché domenica 8 maggio c’è Pianezza-Union e poi la squadra di Ivan Musso dovrà sfidare tre grandi del girone (Rivarolese, Lascaris, Ivrea) più la mina vagante Charvensod.

di Ugo Splendore

RISULTATI

Barcanova-Carrara 1-1, Ivrea-Sanmauro 1-2, Pianezza-Caselle 5-1, Rivarolese-Sportiva Nolese 1-0, Union BB Vallesusa-Lascaris 4-0, Vda Charvensod-Alpignano 0-5, Valdruento-Quincitava 2-4, Volpiano-Ivrea Banchette 1-0. Riposava: Torinese.

CLASSIFICA

Sanmauro 53, Alpignano 42, Ivrea 51, Valdruento e Rivarolese 47, Lascaris 46, Volpiano 43, Quincitava 40, Vda Charvensod 39, Caselle, Carrara e Union BB Vallesusa 35, Pianezza 27, Ivrea Banchette e Torinese 22, Barcanova 17, Sportiva Nolese 4.