Sette medaglie per i giovanissimi dell’Accademia Giaveno

Domenica scorsa al palazzetto di Leini si è svolta la Coppa Piemonte Fijlkam di judo per le categorie Cadetti, Esordienti B ed Esordienti A. Per l’Accademia Judo Giaveno è stata l’occasione per dare spazio ai giovani del vivaio, scegliendo di non schierare gli atleti più titolati. In tutto, 14 ‘torelli’ che hanno avuto l’occasione per crescere sia tecnicamente che a livello di esperienze...

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022