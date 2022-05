Ciao Seconda Categoria: il Rosta trasloca al primo piano

Bentornato Rosta. La Prima Categoria riabbraccia una piazza che ora vuole confermarsi in una fascia del calcio dilettantistico che sente sua, come spiega Frank Almici, da 32 anni dirigente-record della prima squadra: «Tanti anni, eppure le emozioni di una promozione non cambiano. Siamo contenti di tornare in Prima, un campionato di livello che stimola sempre la crescita delle società»...

tutto su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022