Via alla Youth League: Almese lancia l’Ocr del futuro

Molto interessante la prima tappa della Warrior Race Youth League organizzata dal Team Warrior di Villardora che si è svolta lo scorso week-end nel campo di allenamento di Almese: 50 giovani e 70 senior per un totale di 120 atleti in gara. Numeri di tutto rispetto per la gara di Ocr che ha avviato il circuito e nella quale si sono messi in evidenza i 15 atleti del team di casa...

tutto su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022