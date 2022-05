Tempesta perfetta: il Rosta promosso in Serie A

Nella finale secca in campo neutro contro la Chiavarese dei fratelli Ballabene il Rosta centra un risultato che, seppure nelle previsioni, assume contorni da leggenda. La promozione in serie A rappresenta il degno traguardo di una stagione-monstre: 13 vittorie, un percorso netto che dimostra il valore della squadra messa in piedi da Lorenzo Brero, che nel frattempo ha passato la mano da presidente a Savino Vernero...

tutto su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022