Domenica 29 maggio torna la grande corsa, quella che non tramonta mai: la Susa-Moncenisio, classica dello slalom di auto in salita. Una gara che richiamerà piloti e cultori delle quattro ruote per una manifestazione che in 120 anni di storia ha scritto pagine memorabili dell'automobilismo. Start alle 13, battaglia in tre manches...

tutto su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022