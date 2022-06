Sarà Alpignano-Lascaris la finale playoffs del girone B di Promozione, come suggerivano la classifica (seconda contro terza) e la qualità del gioco. Arriva la madre di tutte le partite. Un derby che già di suo non fa prigionieri, figurarsi se vale mezza Eccellenza. Si giocherà in casa Alpignano, sempre in orario sahariano (15,30)...

tutto su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022