Oro in val Susa: Alessandro Coletta realizza il sogno europeo

Alessandro Coletta porta la valle di Susa nella storia dell’Ocr (Obstacle course race) vincendo il titolo di categoria (35-39 anni) agli Europei che si sono svolti lo scorso weekend in val di Fiemme. Non si gareggiava a questi livelli dal 2019. Sono stati due anni pesanti. Nel primo anno Coletta si è dedicato all’everesting, quest’anno da marzo in avanti ha trovato quella continuità di allenamento che ha fatto la differenza...

tutto su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022