Rosta, maledizione spareggio: fallisce il secondo assalto alla Serie D

La maledizione dello spareggio colpisce ancora il Rosta Basket, battuto ieri sera in casa (59-63) dall'Oleggio nella "bella" della finale del campionato di Promozione. I biancorossi vedono di nuovo sfumare il salto di categoria, già sfiorato nella stagione pre-Covid: altro spareggio, altro ko.

LA SERIE

Contro i novaresi è stata una finale tiratissima. Rosta, imbattuto in campionato e nel primo turno dei playoffs, vince gara 1 (70-62). Poi s'incarta a Oleggio: per metà gara è assente, non basta il secondo tempo per rientrare (65-58). Tutto su gara 3. Al PalaBianco di Ferriera la temperatura è altissima. Una sauna. Tribune colme. Il tifo di casa vede i beniamini andare sotto nel secondo periodo: 34-43 all'intervallone. Felletti e compagni rientrano, ma Oleggio è sempre sul pezzo e nella guerra dei nervi la spunta in un finale zeppo di errori. Non è stato basket-spettacolo, ma che tensione e che tenacia. Una partita da applausi. Vince la squadra che ha lavorato più di squadra, quella che ha sbandato meno. Rosta aveva più talento individuale, ma ha sbagliato tiri facili e ha pagato salato il conto al dio degli errori.

