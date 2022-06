Stefano Usai, la leggenda continua: vince anche la Champions League

Stefano Usai, il re del futsal, allarga la bacheca dei trionfi conquistando con il Ticinia Novara la Champions League nel round finale di Montecarlo. L’impresa del giocatore di Pianezza, 50 anni e non sentirli, corrisponde a quella che vede per la prima volta in assoluto una squadra italiana vincere questo trofeo. Un trofeo che il capitano del Ticinia, la squadra più forte d’inizio secolo, ha ricevuto dalle mani del Principe Alberto II di Monaco...

