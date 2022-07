Folgori azzurre: Grassi e Sanfilippo nel quintetto campione d'Europa

Sono cresciute a pane e ciclismo sulle strade a ovest di Torino. Poi hanno trovato nel VO2 Team Pink di Piacenza la squadra ideale per esplodere, fino a conquistare la maglia azzurra. E in azzurro venerdì scorso hanno centrato un entusiasmante titolo continentale su pista agli Europei Under 23 e Juniores di Anadia (Portogallo). Martina Sanfilippo, di Trana, e Vittoria Grassi, di Grugliasco, sono le nuove reginette del nostro ciclismo...

tutto su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022