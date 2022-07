L'Avigliana che sogna il futuro chiude la stagione dei grandi numeri

La Polisportiva Avigliana Basket si sta espandendo. Organici e risultati sono ormai da club di spessore zonale, come ha sottolineato la stagione appena conclusa. Ed è tempo, in città, di ragionare sulla costruzione di un impianto dedicato a basket e volley per ospitare i due sport di squadra della città ancora a corto di impianti. Calcio e baseball una casa ce l’hanno, in zona campi sportivi, gli altri non ancora...

tutto su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022