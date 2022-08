Respinto il ricorso: che ne sarà del Rivoli adesso?

È stato giudicato inammissibile, come prevedibile, il ricorso del Rivoli dopo l’esclusione dal campionato di Eccellenza. La società di Agostino Scozzaro viene così esclusa dalla massima categoria regionale. Il club di via Isonzo potrà però iscriversi al campionato di Terza Categoria (le iscrizioni sono ancora aperte), far giocare le squadre giovanili nei rispettivi campionati e iscrivere anche la squadra femminile, fresca di creazione, nel campionato di Eccellenza. Durissimo il colpo ricevuto dalla tradizione del calcio rivolese, abituato, fino a due mesi fa, a campionati di alto livello.