Sanfilippo e Grassi convocate per i Mondiali Juniores

Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi sono state convocate in azzurro per i Mondiali Juniores di ciclismo su pista in programma dal 23 al 27 agosto a Tel Aviv (Israele). Le ragazze-jet di Trana e di Grugliasco, tesserate per il VO2 Team Pink Piacenza (che in Nazionale porta anche la faentina Valentina Zanzi e la bergamasca Camilla Locatelli), fanno parte del quartetto campione d'Europa nell’Inseguimento ai recenti Europei di Anadia, in Portogallo.

Martina Sanfilippo, classe 2004: «È passato meno di un mese dal mio primo Europeo e per me è una grandissima emozione aver ricevuto la chiamata per il Mondiale. Sicuramente sarà un'esperienza dove ci sarà tutto da scoprire. Per me non è stato un avvicinamento facile, a causa di una caduta in allenamento che non mi ha permesso di lavorare regolarmente per alcuni giorni e di correre domenica scorsa. Parto con tanta voglia di imparare e migliorarmi, sempre dando il massimo».

Vittoria Grassi, classe 2005: «Sono molto contenta per questa convocazione anche dopo l'esperienza maturata all'Europeo. Non so ancora che specialità correrò al Mondiale e dunque non so cosa aspettarmi. Ma sono pronta a dare il massimo".

Le pistard torinesi hanno lavorato in queste settimane al velodromo di Montichiari (Brescia). «Quattro atlete in azzurro di cui tre al primo anno in categoria nella stessa rassegna è un record a livello societario, ma anche a livello nazionale - sottolinea il presidente del VO2 Team Pink Gian Luca Andrina - È un dato che non si era mai verificato nella nostra giovane storia societaria e conferma la bontà del nostro lavoro, oltre alla proficua collaborazione con la nazionale».