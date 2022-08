Splendido bronzo di Simone Corradi in Coppa del Mondo

Splendida medaglia di bronzo per Simone Corradi nella Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle che si è svolta a Gottingen (Germania) dall’8 al 15 agosto. L’atleta sanganese della Skating Passion di Avigiana/Giaveno, classe 2006 (categoria Jeunesse), allenato da Valentina Russo e dal vice Gabriele Masoero, si è infatti piazzato al terzo posto nella manifestazione più prestigiosa della Federazione internazionale. A maggio Corradi e il compagno di squadra Marco Topazio (aviglianese, classe 2002) si erano piazzati rispettivamente secondo e terzo ai Campionati italiani di Trieste. Grazie a questo risultato Simone Corradi è stato convocato in azzurro per gli Europei di Andorra in programma dall’8 all’11 settembre. A questa manifestazione parteciperà anche la collaudata coppia danza Seniores del Murialdo Rivoli composta da Emanuele Garbolino e Camilla Barguino.