Sanfilippo e Grassi sfiorano il titolo mondiale nell'Inseguimento

È mancata solo la ciliegina sulla torta, ovvero la medaglia d’oro, al quartetto azzurro dell’inseguimento su pista impegnato nei Mondiali Juniores di Tel Aviv (Israele). Lunedì scorso non c’è stato nulla da fare nella finale per il titolo, vinto da una Francia superiore fin dalle qualifiche. Ma l’argento è vivo per le azzurrine, due delle quali sono cresciute sulle strade a ovest di Torino. Martina Sanfilippo, di Trana, e Vittoria Grassi, di Grugliasco, coronano il sogno di salire su un podio mondiale dopo aver conquistato il titolo europeo in Portogallo a fine luglio.

Le "panterine" volanti del VO2 Team Pink Piacenza hanno dato il loro bel contributo alle "frecce tricolori" della pista. Il quartetto azzurro ha superato il Giappone nel primo turno, una sorta di semifinale con la vincente che accedeva alla finalissima. Dopo aver fatto registrare il terzo tempo in qualifica (4’38’’953) dietro alle francesi e alle giapponesi, l'Italia si è superata migliorando notevolmente il crono (4’30’’442) e piegando così le asiatiche.

Nel quartetto azzurro figurano tre portacolori del VO2 Team Pink: la faentina Valentina Zanzi, Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi, quest'ultima avvicendata in finale da Francesca Pellegrini, mentre un punto fermo del quartetto era la cremonese Federica Venturelli.

Martina Sanfilippo subito dopo la gara: «Salire sul podio mondiale è un'emozione enorme. Per il nostro quartetto non è stato un avvicinamento facile tra cadute e ragazze che stavano male; già essere in finale per l'oro è stato un successo. Una volta arrivate all'epilogo, siamo partite con la convinzione di voler prendere la maglia iridata. Le francesi, però, si sono dimostrate nettamente superiori, ma rimaniamo comunque contente e soddisfatte di questo argento prezioso».

Vittoria Grassi: «Puntavamo al gradino più alto, ma salire su un podio mondiale è ugualmente un'emozione unica. Ho seguito da fuori le mie compagne in finale e ci ho creduto fino all'ultimo. È sicuramente un argento che regala grande soddisfazione».

Risultati Mondiali Juniores su pista Tel Aviv

Inseguimento a squadre Donne Juniores: 1ª Francia (Clemence Chereau, Aurore Pernollet, Heidi Gaugain, Lara Lallemant, 4 chilometri in 4’ 25’’ 480), 2ª Italia (Martina Sanfilippo, Federica Venturelli, Francesca Pellegrini, Valentina Zanzi, Vittoria Grassi, 4’33’’800), 3ª Germania (Justyna Czapla, Magdalena Fuchs, Seana Littbarski Gray, Hannah Kunz, Jette Simon, 4’32’’665), 4ª Giappone (Maho Kakita, Ayana Mizutani, Mizuki Ineda, Misaki Okamoto, 4’34’’133).

Nella foto: le azzurrine sul podio accanto alla Francia campione del mondo. Da sinistra Francesca Pellegrini, Valentina Zanzi, Federica Venturelli, Vittoria Grassi e Martina Sanfilippo