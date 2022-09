Golden girl: Serena Traversa conquista il 14° titolo italiano

Serena Traversa, 24 anni, atleta di Villarfocchiardo, ha posto la firma sul titolo della categoria A femminile di bocce confezionando il suo 14° oro italiano, il quarto nell’individuale. La portacolori della Borgonese si è imposta in finale sulla compagna di club, Marika Depetris. Altro titolo che sale in val Susa è quello under 15, conquistato da Matteo Macario Gionas...

