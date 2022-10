Area Pro 2020, comincia la nuova era

Non si può ignorare, ora che partono i campionati, il grande lavoro del consorzio Area Pro 2020 nel basket a ovest di Torino. In un paio d’anni il nuovo super-club, infilato in un territorio che scappa da Torino senza cercare sponde nel Pinerolese, ha abbattuto muri pur mantenendo in piedi le tradizioni delle società coinvolte: Alter 82 Piossasco, Basket 86 Orbassano, Atlavir Rivalta e infine Oasi Laura Vicuña...

tutto su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022