La Prima Divisione promette bene

Il campionato di Prima Divisione di volley promette bene e propone belle sfide. Giovedì 27 è quasi-derby a Giaveno: si sfidano Val Sangone Volley e Stella Rivoli, vittoriose all’esordio contro San Paolo e Ascot Lasalliano. Nello stesso girone (E) sta per entrare in scena l’Almese Gb. Nel Girone A subito bene il Susa Condove, finito nelle mani espertissime di Daniele Giovale, per anni coach dell’Isil Almese in Serie C...

tutto su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022