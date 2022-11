Dopo sei anni in Seconda Categoria è tornato il derby Caprie-Aviglianese ed è stato più fumogeno che arrosto: 1-1 bruttino, preceduto dalle colorate accensioni delle tifoserie. La matricola Aviglianese ha fatto qualcosa in più, il Caprie scafato ha mantenuto i nervi saldi anche quando negli ultimi minuti è rimasto in dieci...

tutto su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022