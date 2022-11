Alessandra Bellone, oro storico per Piossasco

Per la prima volta nella sua storia, che da poco ha superato i dieci anni, la Sportgiocando (club di Orbassano/Piossasco) conquista un titolo italiano nella ginnastica ritmica. Uno sport in ebollizione, una società che ne ha sviluppato la magia partendo dal nulla. In principio era passione. Ora è sport di alto livello. Ora è medaglia...

tutto su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022