L'Asl riorganizza i servizi per affrontare l'emergenza

L'Asl To3 riorganizza i propri servizi per far fronte all'attuale fase di emergenza con l’obiettivo di fornire le migliori cure possibili ai pazienti Covid e allo stesso tempo continuare, dove possibile, le attività sanitarie ordinarie garantendo la piena sicurezza ai cittadini e agli operatori impegnati. Le prestazioni specialistiche (visite ed esami) in classe U, urgente e B – breve continuano a essere garantite e continuano a essere prenotabili. Per quanto riguarda le prestazioni (visite ed esami) in classe D, differibile e P programmate: nei presidi che ospitano pazienti Covid sono sospese, ad eccezione di quelle relative a patologie oncologiche o comunque indifferibili per rilevanza clinica, che continuano ad essere garantite; nei poliambulatori territoriali che non ospitano pazienti Covid, dove sussistono le condizioni di sicurezza necessarie per i pazienti e per gli operatori, continuano a essere erogate le prestazioni già programmate ma sono sospese tutte le prenotazioni. I ricoveri urgenti, indifferibili e tutti i ricoveri oncologici continuano a essere garantiti; i ricoveri programmati, non oncologici e differibili sono sospesi e saranno riprogrammati non appena possibile. I centri prelievo sono regolarmente operativi nelle strutture Covid-free, mentre nelle strutture che ospitano pazienti Covid sono garantite solo le prestazioni non differibili. I consultori sono regolarmente aperti. L’attività libero professionale è sospesa in ambito ospedaliero, ma può continuare regolarmente nei presidi territoriali e presso gli studi privati/convenzionati. Al Polo sanitario di Venaria le prestazioni (visite ed esami) in classe D e P già programmate saranno ricollocate presso altri presidi del territorio, i pazienti verranno gradualmente avvertiti. A Giaveno continuano regolarmente, in percorsi separati e sicuri. Nell’erogazione di tutti i servizi sanitari continueranno ad essere messe in atto tutte le modalità utili per garantire la massima sicurezza: scaglionamento del flusso dei pazienti, rispetto delle distanze, uso dei dispositivi di protezione individuali previsti.