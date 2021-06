Trana, auto fuoristrada: una vittima e tre feriti gravi

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente che domenica pomeriggio, poco dopo le 19,30, è costato la vita a Francesco Tranchina, operaio 25enne residente a Volvera. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Punto, vecchio modello, che stava percorrendo la 589 dei Laghi in direzione di Sangano. Si trovava sul lungo rettilineo che dal lago Piccolo conduce verso Trana, quando, per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto che...

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021