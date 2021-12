È di Coazze una delle vittime del crollo della gru

È di Coazze la vittima più giovane del crollo della gru avvenuto questa mattina in via Genova a Torino. Si tratta di Filippo Falotico, 20 anni. Era stato ricoverato al Cto in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. La gru era appoggiata ad un palazzo di sei piani. Lo stabile ha subìto danni all'altezza del secondo piano, dove si è poggiata dopo il crollo. Da una ricostruzione, proprio negli istanti in cui è crollata la gru era in corso l'assemblaggio di due gru. Operazione propedeutica all'avvio di un cantiere per l'efficientamento energetico. Sul posto il personale sanitario 118 con quattro ambulanze, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e lo Spresal dell'Asl di Torino per tutte le indagini del caso. Vigili del fuoco, impegnati con numerosi mezzi e diverse squadre per lo spostamento della gru, delle macerie e per il recupero delle persone morte o ferite.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021