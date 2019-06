Condove, Suppo giura sabato sera: Morabito assessore esterno?

Si preannuncia un sabato sera “alternativo” per Condove che domani, 8 giugno, terrà a battesimo la nuova consiliatura guidata dal sindaco Jacopo Suppo: la seduta d’insediamento è convocata alle 20,30 nel salone della biblioteca Margherita Hack, in via Roma 1. La composizione della giunta sarà ufficializzata soltanto domani sera e rimane per ora top-secret. Circolano tuttavia le immancabili indiscrezioni per i quattro posti da assessore, con alcuni “nomi caldi” anche in base al numero di preferenze...

su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019