Dal Melezet ai rifugi, seguendo i passi di Lucianina

Lucianina, al secolo Luciana Ponalini Trinchero, classe 1939, è mancata un paio di anni fa, ma la sua figura minuta ed energica al tempo stesso non è stata dimenticata a Bardonecchia, tanto che sabato 8 giugno, alle 11, in quella Valle Stretta dove per decenni ha portato bambini e ragazzi a scoprire la natura verrà inaugurato il sentiero che porta il suo nome…

Su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019