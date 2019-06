S.Antonino: Ferrentino torna in giunta. Audino assessore esterno

Come nei tre precedenti mandati, anche per quello che è appena iniziato la lista “Sant’Antonino per te” ha deciso di fare ricorso a un assessore esterno: la new entry è Alessandro Audino, che raccoglierà l’eredità di Michele D’Addetta occupandosi di urbanistica ed edilizia privata. La nuova giunta guidata dalla sindaca Susanna Preacco è stata varata mercoledì e sarà ufficializzata durante la seduta di insediamento del consiglio comunale, convocata per giovedì 13 giugno alle 20,30 in via eccezionale nella palestra...

su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019