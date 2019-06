Giaveno, Carlo Giacone sindaco al ballottagio

Come cinque anni fa, Carlo Giacone si aggiudica la poltrona di sindaco di Giaveno battendo il forzista Stefano Tizzani allo spareggio, con un 58 a 42 per cento che conferma le attese della vigilia: a fare la differenza sono stati in voti della Lega, dirottati sul sindaco uscente. A darsi il merito della vittoria, Tony Zurzolo (liste civiche pro Giacone), che sostiene di avere tessuto le fila di una alleanza inattesa.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 11 giugno