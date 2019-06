S.Ambrogio: via all’era Falchero, in giunta Zerbonia, Congiu e Senore

Debutta ufficialmente stasera, martedì 11 giugno, la nuova consiliatura scaturita dalle elezioni del 26 maggio. E con essa debutta anche la giunta Falchero, che sarà composta dal vicesindaco Silvano Barella, come già annunciato in campagna elettorale, e dagli assessori Igor Congiu (al suo terzo mandato consecutivo), Angelo Zerbonia (un ritorno dopo il mandato 2004-09 nella giunta Allegro) e dalla giovane Arianna Senore (new entry assoluta). La seduta è convocata alle 20,45 nella sala consiliare di piazza...

su Luna Nuova di martedì 11 giugno 2019