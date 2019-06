Giaveno, la proposta di matrimonio è un ballo in piazza

Qualche volta la vita è come un film americano. Come la proposta di fidanzamento che il giavenese Paolo Lussiana sabato scorso ha fatto alla “ragazza” Cristina Giovale Arena. Allerta spoiler: ha detto di sì. Con una scusa la ragazza è stata attirata in piazza, dove a sorpresa il fidanzato assieme ad una ventina di amici si è messo a ballare su una coreografia appositamente messa a punto con la scuola di danza Sarte in Movimento di Alessandra Pomata, colonna sonora il brano “Marry me” (sposami) di Bruno Mars. Complice tra gli altri il Caffè delle Arti...

Su Luna Nuova di venerdì 14 giugno 2019

