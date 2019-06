S.Antonino: incidente in via Vignassa, un ferito

Un brutto incidente è avvenuto stasera intorno alle 23,30 in via Vignassa, all'incrocio con via Codrei e via Caduti di Nassiriya: due i mezzi coinvolti, una Jeep Renegade di colore nero e una Suzuki Ignis di colore bianco, che nel violento impatto è andata a schiantarsi contro la colonna di un'abitazione presente sull'incrocio. L'esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Borgone, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Susa e ai volontari di Borgone-Sant'Antonino: uno degli occupanti è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, apparentemente non in gravi condizioni.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 14 giugno 2019