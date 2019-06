Carabinieri di Susa: il bilancio di un anno di attività

Un anno intenso e impegnativo per i carabinieri della compagnia di Susa, non senza una punta di soddisfazione per il capitano Davide Cozzolino, che la comanda dal settembre 2017. A cominciare da quei sette rapinatori che i suoi militari sono riusciti ad acciuffare nelle due recenti rapine sventate nel mese di maggio a Bussoleno e Condove. L’occasione per fare il punto della situazione sulle recenti attività della compagnia carabinieri segusina arriva dai festeggiamenti per il 205° anniversario...

su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019