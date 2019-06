Tutta la valle per il grazie a Carlo Ravetto

Un unico cuscino di fiori bianchi e gialli sopra la bara. Poche ma toccanti parole di ricordo pronunciate dal parroco don Ettore De Faveri e dal collega del settimanale diocesano Giorgio Brezzo, le note della banda musicale di Bruzolo all’arrivo e alla partenza del feretro. Carlo Ravetto è stato salutato senza clamori, così come la sua vita, di un profilo apparentemente basso a tenere coperto, quasi a celare, un talento indiscusso in tante cose che il maestro faceva, per sè e per la comunità. Carlin avrebbe sicuramente apprezzato, dall’alto di quella che era la sua dote più riconosciuta, l’umiltà…

Su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019