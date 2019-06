Val Sangone, arrivano i cassonetti anti-furbetti

A giugno nei comuni di Sangano, Trana, Reano, Coazze e Giaveno, i cassonetti della plastica verranno sostituiti con i nuovi contenitori “Easy”, bidoni di ultima generazione a maggiore capienza (3 mila litri) con foro di conferimento più piccolo, appositamente studiato per migliorare la qualità della raccolta differenziata: oggi infatti le impurità nel materiale superano puntualmente il limite del 20 per cento, che andrebbe invece rispettato dai comuni per poter ricevere dal consorzio Corepla il contributo per gli imballaggi in plastica raccolti sul territorio...

Su Luna Nuova di venerdì 21 giugno 2019

