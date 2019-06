Oulx, torna al suo posto l'angelo del Soubras

Dario Milesi è uno dei più apprezzati e produttivi scultori su legno dell’alta valle. È di Salbertrand, ma la famiglia della moglie Rosalba Cassarin è originaria del Soubras, un tempo popolosa borgata montana di Oulx, sulla strada per il Cotolivier. Adesso che è in pensione, Dario Milesi ha aumentato la sua produzione artistica. Ma lo ha fatto anche e soprattutto pensando alle comunità in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo, quella di Salbertrand e, appunto, quella del Soubras, dove ha ristrutturato la vecchia baita di famiglia della moglie…

Su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019